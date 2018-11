Hackers independentistes fan caure els webs de la Fiscalia i Vox

Les pàgines web de la Fiscalia General de l'Estat i de Vox no funcionen. El grup "Hackers per la República" s'ha atribut un atac als seus portals com a resposta les peticions de presó contra els líders independentistes. "Tot i que tenen noms diferents, són el mateix. Fiscalia i Vox units en contra de la llibertat democràtica del poble", ha assegurat el grup en una piulada. Els escrits al perfil de "Hackers per la República" anunciant els atacs han aparegut aquest divendres a Twitter coincidint amb l'anunci de les peticions de presó.En una altra piulada, aquest col·lectiu avisa que no accepta "la IN-justicia que viuen els companys empresonats". "No callarem, no ens podran aturar. Les xarxes seran sempre nostres!", afegeixen, i carreguen contra "la justícia franquista" que està capitanejant el procés judicial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)