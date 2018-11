Colau demana a Sánchez que «desfaci» el cami de «venjança» contra l'independentisme

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rebutjat les peticions de penes de presó presentades per la Fiscalia General de l'Estat i l'Advocacia de l'Estat en una declaració institucional d'urgència des de l'Ajuntament de Barcelona. La també líder dels comuns, que ha comparegut des del consistori un cop acabat l'acte institucional del Parlament , ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "desfaci" el camí de "venjança" contra l'independentisme iniciat per l'executiu de Mariano Rajoy. Colau ha considerat una "degradació democràtica" els escrits d'acusació presentats aquest divendres."Estem davant d'una desviació flagrant d'uns fets que no són punibles en altres països europeus", ha assenyalat Colau tot fent referència a què altres justícies europees han tombat els delictes de rebel·lió, sedició o malversació. Per aquest motiu, ha instat tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat a què "reconsiderin" les peticions de penes, "ajustant-se als principis democràtics i a la proporcionalitat del Codi Penal".L'alcaldessa ha considerat que avui és "un dia fosc", ja que "la Fiscalia sembla tancar totes les portes i la solució sembla més lluny que mai". Ha insistit que un conflicte polític ha de tenir una resolució política i que això passa per "promoure el diàleg en la societat catalana i la societat espanyola" per la defensa dels valors democràtics, "avui amenaçats"."El govern municipal es compromet a seguir denunciant la falta democràtica d'aquest procés judicial", ha sentenciat Colau, que ha acabat la seva declaració institucional mostrant "tota la solidaritat" tant amb els presos i preses com amb les seves famílies".

