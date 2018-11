​L'ACM considera un atac a la democràcia les peticions de presó per l'1-O

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) ha rebutjat categòricament la petició de penes, segons l'escrit d'acusació, que han presentat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat aquest divendres contra els líders independentistes i de la cúpula dels Mossos . Segons el president de l'ACM, David Saldoni, "avui l’Estat ha perdut la oportunitat de tornar al terreny polític el que no hauria d’haver anat mai al terreny judicial. Lamentem que no s’acompanyi amb fets la retòrica de les paraules del govern del PSOE".Saldoni ha afegit que "es vol donar un escarment als acusats perquè encara que el codi penal no ho tipifiqui, ningú més vulgui seguir amb els anhels de llibertat de Catalunya, ni que sigui per vies estrictament pacífiques i democràtiques. El bé superior de la unitat de l’Estat així ho justifica".Des de l'ACM també consideren, com constaten els "informes de la veritat" que van fer els ajuntaments sobre l'1-O, que s'està construint un relat del que no va passar, ja que només hi va haver violència als municipis on la van practicar els cossos policials espanyols. "Estem vivint en una democràcia tan falsa que quan es volen posar urnes i demanar als ciutadans què volen, els poders de l'Estat s'ajunten per respondre amb violència i dialogar amb penes de presó", conclu Saldoni.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)