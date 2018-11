Òmnium i l'ANC demanen una resposta unitària en el moment «més greu de la democràcia»

Òmnium Cultural i l'ANC no han tardat a reaccionar a la petició de penes de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, en què s'acusa de rebel·lió els principals líders del procés. A través d'un comunicat -en el cas de l'Assemblea- i d'una roda de premsa on ha parlat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, les dues entitat sobiranistes han destacat la necessitat de mantenir la mobilització i donar una "resposta unitària i majoritària" a unes peticions de pena que arriben fins als 25 anys de presó, en el cas d'Oriol Junqueras, i als 17, pel que fa a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell."Considerem que és un dels moments més greus que ha patit la democràcia", ha denunciat Mauri, al temps que ha demanat que la ciutadania refermi el "compromís" davant del dret a l'autodeterminació. Segons l'ANC, per altra banda, s'ha d'iniciar un "procés definitiu, alt i clar a Espanya, a Europa i al món" per acabar amb el que han qualificat com una "humiliació i sotmetiment" d'aquest Estat "demofòbic": "Necessitem de tota la seva força i confiança per acompanyar-nos en la mobilització constant per la implementació efectiva de la nostra independència".Segons Mauri, les peticions de pena també suposen un "atac als drets fonamentals de tots els ciutadans de Catalunya, pensin el que pensin, i votin el que votin". Suposa, ha remarcat el vicepresident d'Òmnium, un "retrocés molt greu i sense precedents per a tots els ciutadans de l'estat espanyol". "Avui l'Estat ha decidit portar la democràcia a judici", ha remarcat.En aquest sentit, ha denunciat que govern de Pedro Sánchez no ha fet res més que "agreujar el conflicte" i "no presentar cap solució política". "El govern espanyol ha cedit al xantatge de l'esquerra i la dreta, i trenca tota opció de diàleg amb Catalunya", ha sentenciat. Així mateix, ha volgut remarcar que l'escrit d'acusació de l'Advocacia de l'Estat -que demana fins a 12 anys de presó per als líders del procés- "no és una rebaixa", sinó un enduriment de la seva posició. "El relat que fa l'Advocacia i el que fa la Fiscalia són idèntics", ha deixat clar, i són, ha dit, "una mostra més de la manca de voluntat política del govern espanyola per resoldre el conflicte amb Catalunya".L’ANC ha assegurat, en la mateixa línia, que l’Estat es manté “enrocat en la repressió política” basada en “fets inventats” i, per això, imputa “delictes que no s’han comès i demana penes extremadament greus”. En aquest sentit, l'entitat ha recordat que el Tribunal de Schleswig-Holstein, a Alemanya, ja va desestimar els delictes de rebel·lió i sedició per a Carles Puigdemont, ja que va considerar que no es podia provar violència en els fets pels quals se’l volia extradir.És, segons, han dit , “un procés polític propi de règims autoritaris” que, altra vegada, manté l’ANC, evidencien “la no independència del poder judicial”. Per això, consideren que allò que jutjarà el Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional és una “farsa”.L’associació Súmate ha denunciat les acusacions “sense raó, totalment arbitràries, amb ànsies de càstig, escarment, humiliació i venjança” d’un Estat que, tal com asseguren a través d’un comunicat, “ha deixat clar que és totalment antidemocràtic”. “No es pot acusar, ni de rebel·lió, ni sedició a la gent honrada i honesta” que, segons recorden, l’únic objectiu que tenien era “obeir pacífica i democràticament” el seu poble.Per això, l’entitat també ha volgut mostrar el seu suport als presos polítics, així com als seus familiars i amics, i també als comandaments dels Mossos d’Esquadra.

