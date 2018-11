FOTOS Així serà la nova Rambla de Barcelona

L'aspecte de la Rambla un cop acabades les obres Foto: Ajuntament de Barcelona

La nova Rambla de Barcelona tindrà tres grans places i un carril de circulació per banda. Així ho han explicat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i la regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala Pin, aquest divendres en un acte celebrat al Gran Teatre del Liceu. S'ha presentat en la presentació del projecte, elaborat per KM-ZERO, l'equip professional que va guanyar el concurs internacional Les tres grans places seran a l'espai Moja-Betlem, el Pla de l'Os-Liceu i el Pla del Teatre-Teatre Principal. A més d'un sol carril de circulació per banda, de 3,5 metres d'amplada, s’ampliaran les voreres i el tram central, que anirà des dels 11 metres, a les zones més estretes, als 30, a les més amples. La idea és oferir més espai públic al vianant. També es reubicaran els elements com quioscos per millorar la seva relació amb el passeig.Una altra de les novetats d'aquest avantprojecte "l'arribada al mar", amb el nou espai generat a Colom-Drassanes. Estarà configurat per un conjunt d’arbrat amb paviments verds i drenants que uneixen el passeig i el mar.Les obres de transformació començaran a finals del 2019 pel tram Colom-Santa Madrona i anirà pujant fins al cap de l'avinguda. L'Ajuntament de Barcelona ha previst destinar un total de 35,6 milions d'euros.La redacció d'aquest projecte s'ha fet d'acord amb els veïns i els actors de la Rambla, mitjançant un procés cooperatiu entre ciutadania, administració i tècnics. El treball conjunt partia del Pla Especial de la Rambla i els estudis previs realitzats en mandats anteriors, i ha permès definir els criteris de diagnosi i la proposta de disseny, gestió i planificació de la millora i adequació de la Rambla.L'objectiu d'aquesta iniciativa municipal és "recuperar la Rambla" per als seus veïns, però també "redefinir l'espai" i "doni resposta a les necessitats ciutadanes".El Gremi de Restauració de Barcelona i l'Associació de Venedors de Premsa de la Rambla han lamentat no hagin volgut comptar amb les seves opinions, en aquest procés participatiu. "No han comptat amb la visió dels que trepitgem cada dia la Rambla: venedors de premsa, floristes, estàtues humanes", ha dit la vicepresidenta de l'entitat, Mireia Torralba. Malgrat que, van intentar fer arribar propostes, però no han estat contestades per km-ZERO, ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)