El correfoc dels Trons de l'Onyar de les Fires de Girona s'avança a divendres

El correfoc dels Trons de l’Onyar s'avança i es farà aquet divendres en comptes de fer la cercavila aquest dissabte, tal com estava previst en el programa d'actes . Serà a partir de les 19.30 hores.També es farà el Petit Drac Major aquest divendres. El recorregut, però, es manté. Així, el correfoc sortirà des de la plaça de Sant Feliu, passarà pel carrer dels Calderers, el pont d’en Gomez, el carrer de Canalejas i la plaça de Vicens Vives i acabarà a la Copa.El motiu d'aquesta modificació és per evitar la coincidència amb el correfoc dels Diables de l’Onyar, que es va suspendre el passat dissabte per la pluja i es va fixar la nova data al 3 de novembre.

