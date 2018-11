El PSC admet que no hi ha hagut cap gest de Sánchez cap als presos polítics

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha assegurat aquest divendres que els líders independentistes es van "saltar" les lleis i ha defensat la independència de la justícia i de la Fiscalia després de la petició de penes per als líders del procés , de manera que ha evitat fer valoracions sobre els anys de presó que es demanen. "No crec que hi hagi hagut cap gest, i no està en mans del govern [espanyol] fer-lo", ha apuntat. Ha demanat, en tot cas, no vincular la negociació de pressupostos amb els fets d'avui."Tothom ha de tenir molt clar que el sistema funciona amb la separació de poders, els polítics fan les lleis i els jutges les han d'aplicar. Expressem suport absolut a la independència judicial i l'autonomia de la Fiscalia. Estem davant d'un pas més d'un procés judicial que serà llarg, i fins que no es dicti sentència hi ha presumpció d'innocència. No s'està jutjant cap ideologia, sinó personalitats públiques amb obligació de complir les lleis", ha destacat Granados, que ha defensat que fa un any "es van saltar".Hi ha en marxa, ha indicat, un procés que haurà de dirimir responsabilitats, i ha demanat que no es repeteixin mai més els fets que "ens han dut fins aquí". "Treballarem pel desesescalament del conflicte a través del diàleg", ha apuntat.La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’haver fet una “trucada de gracia” a l’Advocacia de l’estat per garantir-se el suport dels partits independentistes als pressupostos. Segons Arrimadas, el fet que l’Advocacia finalment descarti l’acusació per rebel·lió es deu a un "comodí de la trucada" utilitzat per Sánchez per guanyar-se la complicitat del PDeCAT i ERC al Congrés dels Diputats."Molts espanyols veiem amb tristesa com es confirma la sospita que Sánchez està disposat a fer qualsevol cosa per ser un quart d’hora més a la Moncloa, fins i tot donar privilegis i beneficiar a aquells que han trencat famílies a Catalunya", ha etzibat en una compareixença de premsa des de Jerez de la Frontera (Andalusia).

