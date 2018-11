Localitzen dues granades de mà de la Guerra Civil en una casa en obres del Berguedà

Localitzem en un domicili en obres d'Olvan (Berguedà) dos artefactes

explosius de la Guerra Civil. Es tracta de dues granades de mà tipus pinya completes. Les assegurem i ens les emportem per destruir pic.twitter.com/iDwzkoP69W — Mossos (@mossos) 1 de novembre de 2018

Dos treballadors d'una empresa constructora van endur-se dimecres un ensurt considerable en trobar explosius de la Guerra Civil en una casa en obres de Cal Rosal, al terme municipal d'Olvan (el Berguedà). Els encarregats de la reforma van localitzar entre la runa dues granades de mà tipus pinya que encara duien l'anella de detonació, motiu pel qual van avisar d'immediat els Mossos d'Esquadra.La policia catalana va activar el protocol per aquests casos i hi va intervenir el grup especial de desactivació d’explosius, els Tedax. Els especialistes van poder comprovar que els explosius es trobaven complets, si bé oxidats, amb l'espoleta i el corresponent explosiu. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, les característiques de les granades porten a pensar que es tractaria de dos artefactes explosius de la Guerra Civil.Un cop fetes les comprovacions, els agents van recollir les dues granades amb seguretat i se les van endur per poder-les neutralitzar amb les màximes garanties.