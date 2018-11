Torra acusa Sánchez de ser «còmplice» de les peticions de presó

▶ Declaració íntegra dels presidents @QuimTorraiPla i @rogertorrent: "El govern espanyol ha perdut una oportunitat d'or per treure dels tribunals el conflicte que es viu a Catalunya i tornar-lo a la política, que és on ha de ser". pic.twitter.com/WHTl0ieLet — Govern. Generalitat (@govern) 2 de novembre de 2018

L'auditori del Parlament s'ha convertit aquest divendress al migdia en l'escenari institucional escollit per reaccionar davant la petició de penes de la Fiscalia als líders dels procés encausats al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional. Després d'una reunió extraordinària de Govern -ja prevista en cas que, com ha passat, els escrits d'acusació fossin durs -, el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del president de la cambra catalana, Roger Torrent, ha fet una declaració institucional en la qual han acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de perdre una "oportunitat d'or" de treure el conflicte dels tribunals, i l'han situat com a "còmplice" de la repressió. Han apel·lat a l'esperit del 3-O per tal de trobar una sortida al conflicte polític."No hi ha rebel·lió ni cap delicte. No ho diem nosaltres, ho sostenen un centenar de catedràtics d'arreu de l'Estat, i també els països europeus. Fins i tot l'exministre d'Hisenda diu que no hi ha malvsersació. L'única violència que hi va haver és la de la policia nacional espanyola i de la Guàrdia Civil", ha apuntat Torra, que ha indicat que Pedro Sánchez ha decidit "no actuar". "És el mateix que ser còmplice. No hi ha cap gest, és un menyspreu absolut", ha apuntat el president de la Generalitat."El govern espanyol ha perdut una oportunitat d'or per treure el conflicte dels tribunals. Potser creu que així guanyarà vots, però està aprofundit en una injustícia que afecta la pròpia democràcia espanyola", ha constatat el dirigent independentista. "Algú creu que demanant centenars d'anys de presó hi haurà dos milions de persones que deixaran de creure en la República catalana?", s'ha preguntat. "Per això persistirem com ho fan els presos, com ho fan les preses i les exiliades i els milers de represaliatrs", ha indicat."Compartim la immensa indignació de les peticions de penes. Treballem per convertir la indignació en energia positiva per encarar els moments greus. Ens necessitem a tots. Apel·lem a l'esperit del 3-O perquè partits, entitats i sindicats defensin una solució democràtica al conflicte i la fi de la repressió. Convocar un referèndum no és cap delicte, i no ens aturarem", ha apuntat el president de la Generalitat."La petició de penes ens porta a pronunciar-nos conjuntament", ha apuntat Torrent, que ha carregat contra el contingut dels escrits. "No es persegueixen persones, es persegueixen idees. Però les idees no es poden empresonar. No saben que no claudicarem davant la repressió", ha apuntat el president del Parlament, que ha demanat una "solució política". "Organitzar un referèndum no és delicte, tampoc ho és posar les urnes. La Fiscalia actua amb anhel de venjança", ha constatat. El dirigent d'ERC ha recalcat que la presó preventiva, que ja supera l'any, és una "condemna avançada i injustificada", allunyada del "sentit de la justícia".El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha denunciat la "farsa" que, sota el seu criteri, és tota la causa contra l'1-O perquè es basa en uns "fets inventats per perseguir la dissidència política". El dirigent republicà ha afegit que avui la justícia espanyola es confirma com "la vergonya de l'Europa democràtica" i ha afegit que per més anys de presó que demanin, l'independentisme seguirà treballant per "culminar els seus objectius de forma cívica, pacífica i democràtica".Tots els membres del Govern, des de primera fila, han seguit les paraules de Torra i de Torrent. A l'auditori hi han assitit representants de totes les formacions polítiques sobiranistes -de Junts per Catalunya (JxCat) als comuns, representats per la nova portaveu, Susana Segovia-, així com també diputats i senadors a Madrid. Tots ells han reaccionat amb indignació davant la petició de penes de la Fiscalia, que és de 25 anys per a Oriol Junqueras i d'enter 16 i 17 anys per als líders empresonats.A la tarda, bona part dels dirigents que han estat al matí al Parlament es desplaçaran cap a Lledoners, on hi haurà un acte unitari coincidint amb el primer aniversari de l'entrada a la presó de mig Govern per decisió -en aquell moment- de l'Audiència Nacional. Junqueras i Joaquim Forn són els únics membres de l'executiu que comandava Carles Puigdemont que no han estat alliberats en cap moment en l'últim any.

