El sobiranisme denuncia «la farsa» que suposa el judici de l'1-O

El sobiranisme en bloc ha carregat contra la petició de penes que tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han fet contra els processats per l'1-O . Denuncien que es tracta d'una "farsa" perquè l'acusació no se sosté i demanen la llibertat de tots els presos. Les reivindicacions han estat múltiples, tant des de les xarxes socials com del faristol del Parlament, així com via comunicat.El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, s'ha referit als socialistes en agrair a Pedro Sánchez, a Miquel Iceta i al "PSC-PSOE" el que considera els seus "gestos" i la seva "vergonya", en referència a la petició per negociar els pressupostos de l'Estat.El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha lamentat a Rac1 que "l'Estat continua embogit" i "no hi ha cap voluntat de modificar una estratègia totalment equivocada". També ha afegit que "l'Estat havia de mostrar un gest que demostrés que la solució política era la que calia pel conflicte" i, com que no ho ha fet, "el sistema del 78 s'acaba de posar la soga al coll de manera definitiva". "Si no hi ha causa, no hi pot haver condemna. És com anar al casino a jugar a veure quina pena et toca. La brutalitat policial de l'1 d'octubre passa a ser brutalitat judicial", ha insistit.ERC ha denunciat que el judici és "una farsa" perquè es basa en un "relat inventat amb proves i escrits que no s'aguanten per enlloc, amb delictes que no existeixen", motiu pel qual consideren que l'Estat espanyol ha escrit aquest divendres "la seva sentència". A través d'un comunicat , els republicans han denunciat que des de l'Estat "volen condemnar totes aquestes persones, però en realitat el que estan intentant és segellar les veus de la immensa majoria" del poble de Catalunya. El judici, insisteix ERC, és un "atac a la democràcia, als drets fonamentals, a la llibertat i a la política" i assenyala que l'Estat està disposat a assumir el "ridícul internacional" i "destruir el seu propi estat de dret" per tal de defensar la seva unitat.La direcció del partit que lidera Oriol Junqueras reivindiquen que l'independentisme està "fent trontollar el règim del 78" i que són la presó i l'exili el que està "despullant" el règim. "Aquest procés cap a la República és imparable", sostenen.Catalunya en Comú Podem ha advertit que l'"única sentència justa és la llibertat" dels presos i preses. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha demanat la fi de la judicialització d'un conflicte que és polític i que suposa una "anomalia democràtica en tota regla". La portaveu d'En Comú Podem, Lucía Martín, ha assegurat que l'Advocacia de l'Estat s'ha "desmarcat" de la Fiscalia però que igualment ho consideren "insuficient" perquè els comuns consideren que "no hi ha ni sedició ni malversació".La CUP ha denunciat que l'objectiu de "l'aparell de l'estat espanyol és fixar un càstig exemplar" no només contra qualsevol que tingués un "paper mínimament protagònic" en la preparació de l'1-O, sinó contra qualsevol que defensi el dret a l'autodeterminació. "Volen una condemna exemplar perquè la unitat de la pàtria és sagrada per a ells", ha dit el diputat de la CUP Vidal Aragonès. El dirigent anticapitalista ha alertat que s'està impulsant una "causa generals contra l'independentisme" i que això mereix una "resposta col·lectiva". En concret, ha demanat a les formacions que "creuen en les llibertats i els drets democràtics" que contribueixin al "relat democràtic" per explicar arreu de l'estat espanyol que manifestar-se és un dret. "O s'està amb l'oprimit, o s'està amb l'opressor", ha advertit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)