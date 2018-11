Reunió d'urgència del Govern després de les peticions de presó de la Fiscalia

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat per aquest migdia una reunió extraordinària de Govern per tal d'analitzar la situació posterior a les penes de presó sol·licitades per la Fiscalia General de l'Estat contra els líders del procés . La cita ha arrencat a les 12.15 i, després, Torra s'ha desplaçat cap al Parlament, on farà una declaració institucional a les 13.45 al costat del president de la cambra, Roger Torrent.Al matí, Torra, juntament amb el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, amb l'Associació Catalana pels Drets Civils, que aplega els familiars dels encausats. Hi han assistit, entre d'altres, les dones de Josep Rull i Jordi Turull, així com el fill i la dona de Jordi Sànchez. Les penes de presó que demana la Fiscalia s'eleven als 25 anys per a Oriol Junqueras i són d'entre 16 i 17 anys per la resta dels acusats de rebel·lió, entre els quals Carme Forcadell, Rull, Turull, Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa.A la tarda, a les set, hi ha convocat un acte unitari davant la presó de Lledoners per commemorar el primer aniversari de l'empresonament de bona part del Govern. Junqueras i Forn són els únics membres de l'executiu que no han sortit en cap moment.

