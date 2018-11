Un advocat dels presos polítics demana l'escrit de la Fiscalia... a la premsa

Companys de la premsa sisplau passeu als advocats l’escrit d’acusació del Fiscal contra els nostres clients ràpidament perquè així després puguem valorar-lo, nosaltres és possible que no el rebem del Tribunal fins d’aquí 3 dies. Gràcies. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) 2 de novembre de 2018

La Fiscalia ha presentat aquest divendres al matí les peticions d'acusació als líders independentistes i a la cúpula dels Mossos . Tan bon punt les han registrat al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional, han estat enviades a la premsa. En canvi, els advocats encara no hi han tingut accés.Davant d'aquesta situació, l'advocat Andreu Van den Eynde –que representa Oriol Junqueras i Raül Romeva- ha fet una insòlita petició a través de Twitter. Ha demanat als "companys de la premsa" que reenvieesin als lletrats l'escrit d'acusació de la Fiscalia per "poder-lo valorar" tan ràpid com sigui possible.En aquest sentit ha explicat que és possible que els advocats no el rebin per part del Suprem fins d'aquí a tres dies.

