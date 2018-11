​Romeva: «Som davant d'una represàlia cap a una ideologia

Raül: "És una represàlia cap a una ideologia. Però ens defensarem com si fos un judici. No renunciarem mai als nostres arguments, ni renunciarem mai al nostre compromís polític." — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 2 de novembre de 2018

El conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, creu que els escrits d'acusació presentats aquest divendres demostra que ''som davant d'una represàlia cap a un projecte polític, cap a una ideologia''. En un posicionament que ha fet arribar a l'ACN des de la presó de Lledoners, Romeva recorda que ''només l'absolució'' serà una ''resolució acceptable'' i posa d'exemple les justícies europees que per Romeva ho han ''ratificat''. Romeva considera que el judici ''no serà just'' i per tant, creu que ''nos serà un judici'' i demana que ''tothom en sigui conscient''. L'exconseller avisa però, que ''sigui quina sigui la sentència, el problema polític persistirà''.Raül Romeva afirma que tot i les condicions del judici es defensaran ''com si fos de veritat'' perquè defensa que ''el què hem fet no és delicte'' i que ''els crims que ens imputen no els hem comès''. Per això recalca que no renunciaran als arguments.En el posicionament tramès a l'ACN, Romeva assegura que els consellers processats tenen la ''consciència molt tranquil·la'' i que no els ''doblegaran la voluntat per delictes i per anys de presó que ens demanin''. Assegura que aniran al judici ''carregats de raons, il·lusió i dignitat''. Per Romeva, posar en mans de la ciutadania la decisió sobre el futur polític del país ''mai pot ser perseguit penalment''.Romeva alerta també que el problema polític ''persistirà'', independentment de la sentència, perquè ''la presó i la repressió només en són les conseqüències''. En aquest sentit, l'exconseller, privat de llibertat des del març passat, assegura que el judici l'afrontaran ''serenament'' amb la ''voluntat constructiva i el compromís polític intactes''. Per Romeva, el judici posa de manifest que la causa exigeix ''tenacitat i fermesa'' però també ''paciència i consciència de la magnitud de l'objectiu i de la realitat complexa que pretén transformar''.

