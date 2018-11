Consulta les penes que la Fiscalia demana a tots els processats per l'1-O

25 anys de presó per a Oriol Junqueras, 17 anys per a Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 16 per a la majoria dels consellers i 11 per a Josep Lluís Trapero. Aquestes són algunes de les penes que la Fiscalia demana per als processats per l'1-O just el dia en què fa un any que Junqueras i Joaquim Forn estan privats de llibertat.El judici es preveu que arrenqui a principis de gener i que tingui una durada d'entre dos i tres mesos. La sentència s'espera per a l'estiu de l'any que ve. A continuació, totes les penes que el ministeri públic i l'Adovacia de l'Estat sol·licita per a ells:: 25 anys de presó i 25 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió i malversació. L'Advocacia de l'Estat en demana 12 de presó per sedició i malversació.: 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió. L'Advocacia de l'Estat en demana 10 de presó per sedició.: 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió. L'Advocacia de l'Estat en demana 8 de presó per sedició.: 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió. L'Advocacia de l'Estat en demana 8 de presó per sedició.: 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió i malversació. L'Advocacia de l'Estat en demana 11 de presó per sedició i malversació.: 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió i malversació. L'Advocacia de l'Estat en demana 11 de presó per sedició i malversació.: 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió i malversació. L'Advocacia de l'Estat en demana 11 de presó per sedició i malversació.: 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió i malversació. L'Advocacia de l'Estat en demana 11 de presó per sedició i malversació.: 16 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió i malversació. L'Advocacia de l'Estat en demana 11 de presó per sedició i malversació.: 7 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per malversació i desobediència. Multa de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat en demana 7 de presó per sedició i malversació.: 7 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per malversació i desobediència. Multa de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat en demana 7 de presó per sedició i malversació.: 7 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació absoluta per malversació i desobediència. Multa de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat en demana 7 de presó per sedició i malversació.: Multa per desobediència de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat demana multa.: Multa per desobediència de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat demana multa.: Multa per desobediència de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat demana multa.: Multa per desobediència de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat demana multa.: Multa per desobediència de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat demana multa.: Multa de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros i inhabilitació especial per exercir càrrec o ocupació pública durant un any i 8 mesos. L'Advocacia de l'Estat demana multa.Pel que fa a la causa que porta l'Audiència Nacional, la Fiscalia demana les següents penes:11 anys de presó i 11 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió.11 anys de presó i 11 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió.11 anys de presó i 11 anys d'inhabilitació absoluta per rebel·lió.4 anys de presó per un delicte de sedició i 5 anys d'inhabilitació especial com a mosso.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)