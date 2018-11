El sobiranisme avisa que les acusacions i la presó no frenaran el procés

Cap sorpresa. Ells coherents amb el seu relat fictici per assolir un escarment a costa del que sigui i al marge del Codi Penal. Nosaltres seguim amb les conviccions intactes. A més injustícia, més compromís. Ni desànim ni resignació ni renúncia #Seguim #FreeTothom pic.twitter.com/258r5CULhw — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 2 de novembre de 2018

La presó preventiva que ens imposat durant tants i tants mesos obliga a condemnar-nos. Com podrien justificar una llarga privació de llibertat d'uns innocents? Ens han de declarar culpables per no avergonyir-se dels seus actes. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 2 de novembre de 2018

Superarem el dolor i la desorientació. No fer-ho seria donar la raó als polítics i jutges espanyols que ara fa un any van decidir que la repressió era l'única resposta que Catalunya mereixia #FreeTothom #unitat pic.twitter.com/M9g1elUH4n — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 2 de novembre de 2018

Missatge des de la presó:



Algú es pensa que per 17 anys de presó ens faran renunciar als objectius, drets i llibertats nacionals? No coneixen Òmnium ni la societat catalana pic.twitter.com/KxHOs0cOP2 — Jordi Cuixart (@jcuixart) 2 de novembre de 2018

.@NUET: "Demano als demòcrates que s'adonin que ara el dilema és o república o barbàrie. No hem de tenir cap dubte que en la lluita antirepressiva hem d'anar plegats." — El món a RAC1 (@elmonarac1) 2 de novembre de 2018

Avui l'Estat espanyol ha escrit la seva sentència, però que sàpiguen que aquest procés és imparable, no ens aturaran per molts anys de presó. El sistema judicial espanyol continua alimentant la farsa i vol condemnar la voluntat democràtica de tot un poble. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 2 de novembre de 2018

Em nego a seguir la terminologia jurídica d’instruccions, interlocutòries i qualificacions: és una venjança tramada de fa temps, és un atac a la democràcia, és una vergonya.

Però no ens aturaran. Avui més que mai, mobilitzem-nos en defensa de la seva llibertat, que és la nostra pic.twitter.com/j03eK5yBYY — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) 2 de novembre de 2018

Un disbarat més per alimentar la farsa inventant delictes q no han existit mai en un moviment polític, q ha estat sempre pacífic i radicalment democràtic! La democràcia els fa por prefereixen reprimir per la unitat d’Espanya

Seguim alçats contra la injustícia i per la llibertat! https://t.co/2dMyttS9aw — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) 2 de novembre de 2018

Gracias Pedro Sánchez

Gracias Iceta

Gracias PSC-PSOE



Vuestros gestos, vuestra vergüenza! — Albert Batet🎗 (@albertbatet) 2 de novembre de 2018

L'Estat ha dictat la seva sentència, s'han carregat l'estat de dret per defensar la unitat d'Espanya. Ni la presó ni la repressió podran aturar el procés cap a la República catalana. — Sergi Sabrià (@sergisabria) 2 de novembre de 2018

Quina vergonya! Quanta ignomínia!



Són cada vegada més els ciutadans de la UE q saben q això q està passant al Tribunal Suprem és incompatible amb la democràcia i l'Estat de Dret.#1anyinjustícia#NoSurrender#noesteusolshttps://t.co/texs5E2g0I — Toni Comín (@toni_comin) 2 de novembre de 2018

Intolerable acusació de la Fiscalia contra persones dignes i pacífiques. Una autèntica salvatjada. La repressió ens allunya d'una solució democràtica per a Catalunya. #LlibertatPresosiPresesPolítiques https://t.co/IZSHpwQaPG — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 2 de novembre de 2018

Les reaccions a les peticions de penes de la Fiscalia General de l'Estat als processats pel judici de l'1-O , tant al Suprem com a l'Audiència Nacional , no s'han fet esperar. L'independentisme ha reaccionat amb indignació davant d'unes exigències que, malgrat que ja eren esperades, no han deixat de sorprendre per la seva contundència i per la manca de viratge respecte els posicionaments de l'Estat.L'exconseller de Presidència, diputat i processat Jordi Turull no es mostra sorprès respecte la petició de la fiscalia i afirma que són "coherents amb el seu relat fictici per assolir un escarment a costa del que sigui i al marge del codi penal". Tot i això, afirma que segueix "amb les conviccions intactes". "A més injustícia, més compromís. Ni desànims ni resignació ni renúncia", afegeix:L'exconseller de Territori, diputat processat Josep Rull assegura que la presó preventiva imposada "durant tants i tants mesos obliga" a condemnar-los. "Ens han de declarar culpables per no avergonyir-se dels seus actes", afegeix:El president del grup de JxCat i expresident de l'ANC assegura que superaran "el dolor i la desorientació", ja que "no fer-ho seria donar la raó als polítics i jutges espanyols que ara fa un any van decidir que la repressió era l'única resposta que Catalunya mereixia":El president d'Òmnium i processat Jordi Cuixart també ha reaccionat amb una piulada. "Algú es pensa que per 17 anys de presó ens faran renunciar als objectius, drets i llibertats nacionals", es pregunta, i avisa que "no coneixen Òmnium ni la societat catalana":El diputat de Catalunya en Comú Podem i processat Joan Josep Nuet ha intervingut a Rac1, on s'ha mostrat indignat especialment amb la petició contra l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i ha cridat a prendre decisions com "reprendre la unitat": "Demano als demòcrates que s'adonin que ara el dilema és o república o barbàrie. No hem de tenir cap dubte que en la lluita antirepressiva hem d'anar plegats". I ha afegit: "És un moment d'unitat republicana. No podem anar cadascú pel seu cantó ni criticar-nos a nosaltres mateixos perquè l'adversari és fort i dur".El vicepresident català i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha afirmat que "avui l'estat espanyol ha escrit la seva sentència" i que "aquest procés és imparable". "El sistema judicial espanyola continua alimentant la farsa i vol condemnar la voluntat democràtica de tot un poble", ha piulat:Aragonès, de fet, s'ha reunit junt amb Quim Torra i la consellera Elsa Artadi amb els familiars dels presos, organitzats en l'Associació Catalana pels Drets Civils, just després de conèixer les peticions de la Fiscalia:El conseller de Territori, Damià Calvet, ha qualificat la petició de la Fiscalia de "venjança tramada de fa temps" i de ser "un atac a la democràcia" i "una vergonya". "Però no ens aturaran. Avui més que mai, mobilitzem-nos en defensa de la seva llibertat que és la nostra", etziba també:La consellera de Salut, Alba Vergés, ha lamentat que és "un disbarat més per alimentar la farsa inventant delictes que no han existit mai en un moviment polític que ha estat sempre pacífic i realment democràtic" i afegeix que "la democràcia els fa por" i "prefereixen reprimir per la unitat d'Espanya":L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, lamenta a Rac1 que fa temps que veu "l'estratègia de la Fiscalia és mantenir la forquilla molt oberta, sense concretar, perquè anem tots amb la pressió a sobre" i no ha "volgut entrar en terrenys de racionalitat". "Els fiscals que estan acusant de rebel·lió saben que no és una rebel·lió. Generen ells mateixos el marc mental per fer-nos seure al judici a discutir una cosa absurda", insisteix.L'advocada de Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, ha afirmat en la mateixa ràdio que, "si al llarg de la instrucció no s'ha pogut provar la violència que implica el delicte de rebel·lió, no es pot canviar el delicte de sedició". En tot cas, no es planteja recórrer una eventual condemna a Europa, ja que assegura que "això s'ha de guanyar aquí".El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, s'ha referit als socialistes en agrair a Pedro Sánchez, a Miquel Iceta i al "PSC-PSOE" el que considera els seus "gestos" i la seva "vergonya", en referència a la petició per negociar els pressupostos de l'Estat:El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha lamentat a Rac1 que "l'Estat continua embogit" i "no hi ha cap voluntat de modificar una estratègia totalment equivocada". També afegeix que "l'Estat havia de mostrar un gest que demostrés que la solució política era la que calia pel conflicte" i, com no ho ha fet, "el sistema del 78 s'acaba de posar la soga al coll de manera definitiva". "Si no hi ha causa, no hi pot haver condemna. És com anar al casino a jugar a veure quina pena et toca. La brutalitat policial de l'1 d'octubre passa a ser brutalitat judicial", ha insistit.El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, assegura que "l'Estat ha dictat la seva sentència" i "s'han carregat l'estat de dret per defensar la unitat d'Espanya":L'exconseller de Salut i diputat exiliat d'ERC Toni Comín denuncia que l'acusació de la Fiscalia és una "vergonya" i una "ignomínia" i avisa que "són cada vegada mes els ciutadans de la Unió Europea que saben que això que està passant al Tribunal Suprem és incompatible amb la democràcia i l'estat de dret":L'exportaveu de Catalunya en Comú Podem i líder del corrent Sobiranistes, Elisenda Alamany, ha denunciat que es tracta d'una "intolerable acusació de la Fiscalia contra persones dignes i pacífiques", cosa que qualifica d'"una autèntica salvatjada" que "allunya d'una solució democràtica per a Catalunya":

