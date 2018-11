La conselleria d'Economia demana amb una pancarta la llibertat de Junqueras

Just el dia en què fa un any que l'Audiència Nacional va enviar Oriol Junqueras a la presó, la conselleria d'Economia -departament que va dirigir el líder d'ERC la passada legislatura- ha desplegat una pancarta en la qual demana la seva llibertat.Es tracta d'una pancarta groga que han despenjat treballadors del departament que inclou la imatge de Junqueras i el lema "Llibertat presos polítics". Pocs minuts després de desplegar la pancarta, s'ha fet públic que la Fiscalia acusa per rebel·lió, sedició, malversació i desobediència Junqueras i demana 25 anys de presó per a ell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)