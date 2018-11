El quatre passos per deixar la bicicleta al carrer i que no te la robin

Deixar la bicicleta al carrer és un esport de risc. Els Mossos el 2015 van rebre 4.130 denúncies per robatori de bicis, 4.463 el 2016 i la xifra es va disparar fins a 5.501 l'any passat. En aquest context, el RACC ha publicat una sèrie de consells per garantir la seguretat de deixar-la fora de casa . O almenys, posar-ho més difícil als lladres que se les enduen.El club d'automobilistes, abans de tot, suggereix revisar el suport on es deixarà la bicicleta i que sigui en un lloc concorregut. A més, aconsella tenir cadenats en forma d'U i integrats, descartant completament els del tipus cable.

