El País Valencià aposta per unes platges «sense fum»

La comissió de Medi ambient, Aigua i Ordenació del Territori de les Corts Valencianes ha aprovat per unanimitat una proposta de Compromís per a instar el Consell de la Generalitat a crear una xarxa de platges "sense fum".Aquesta proposta té "vocació educativa i no sancionadora" i s'hi podran adherir "voluntàriament els ajuntaments valencians per a desnormalitzar el consum de tabac a les platges, reduir la contaminació i protegir el medi ambient”, ha explicat el diputat Jordi Juan.Ha indicat que "cal destacar que amb aquesta proposta no es busca el caràcter sancionador, ja que no hi ha vigilància especial ni se sanciona als fumadors, sinó que és una iniciativa de caràcter voluntari i divulgatiu per a promoure hàbits de vida saludable i de respecte al medi ambient amb campanyes de sensibilització per part dels ajuntaments"."Després de l'experiència gallega a Baiona el 2012, més localitats de l'Estat s'han sumat a la iniciativa i han desenvolupat el seu propi projecte, com per exemple Sant Feliu de Guíxols, el municipi canari de Mogán, la platja de Talamanca i Santa Eulàlia a Eivissa i la platja de Motril a Granada”, ha afegit.

