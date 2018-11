Deu anys de Perot Rocaguinarda i Mercè de Pecanins a Olost

Els germans Marsó -Ramon i Laura- són la parella fictícia més coneguda d'Olost. Fa 10 anys que encarnen Perot Rocaguinarda i Mercè de Pecanins en la coneguda fira del Lluçanès dedicada aquest bandoler . Juntament amb Serrallonga, Perot Rocaguinarda va ser el bandoler més famós de l'època. Era temut pels seus enemics, sobretot per l'exèrcit de Sa Majestat, i respectat pels pobres, ja que se'l considerava el Robin Hood català. Mercè, veïna d'Olost, és la seva muller i simbolitza el lligam entre el bandoler i aquest municipi.Olost celebra aquest diumenge, 4 de novembre, la tradicional fira per recordar l'època del bandoler. El principal atractiu són les escenes teatralitzades que protagonitzen un centenar de persones d'Olost. "En Perot i la Mercè són la nit i el dia", explica la Laura. "Ella és molt sentida, emotiva i està enamorada i enlluernada d'aquest gran bandoler, tot i que l'entorn li diu que vagi amb compte", explica. "Ell també està enamorat, però és el líder dels bandolers i ha d'anar torejant els seus perquè no el vegin feble", afegeix en Ramon.Els germans no es consideren una "institució", tot i interpretar les estrelles de la fira. "Els primers anys la gent ens reconeixia, però ha arribat un punt que ja veuen el personatge i em tracten com la Mercè", explica ella. Per la seva banda, ell afegeix que "sobretot per la canalla és com quan arriben els reis".Tenen clar que els papers no són seus i no és quelcom establert. "Tothom pot fer el que vulgui i escollir el personatge", diu en Ramon, mentre que la Laura afegeix que "cadascú es pot emmotllar amb el personatge que li ve més de gust: de bugadera, de borratxo o de barjaula"."Tot va començar com una anècdota", recorda la germana Marsó: "Abans es feia una fira d'arts i oficis i vam buscar-li un al·licient com és el teatre". Tots dos fan molt bona valoració de l'evolució de l'esdeveniment. "Al principi érem 3 persones i ara hi ha unes 150 persones involucrades", diu en Ramon. "Cada vegada hi ha més gent, i n'hi ha que fa deu anys que fa personatges diversos o que estan a la part d'attrezzo, sense la qual no podríem tirar endavant", afegeix la Laura. "Ha agafat una volada que hem hagut de posar grades a les escenes de la tarda", diu ell.Els Marsó van més enllà i remarquen que "la fira ha cohesionat el poble i dona un tret diferencial a totes les que es fan arreu de Catalunya: amb Perot de Rocaguinarda com a fil conductor, però amb humor, surrealisme i anacronisme", explica en Ramon. "El poble espera la fira amb candeletes", conclou la Laura."Juguem amb el sentit de l'humor, el surrealisme i l'anacronisme, a cavall del segle XVII i el XXI", explica en Ramon. Enguany s'hi podran veure escenes renovades i d'altres de noves, però la principal novetat, tal com indica el títol de la desena edició "Féria X", és que hi ha "un punt picant a cada escena".Davant de l'èxit dels darrers anys, molts restaurants del municipi quedaven col·lapsats i per això des de l'organització informen que enguany hi haurà foodtrucks. Com l'any passat, la fira també està marcada per l'actualitat política i el llaç groc també forma part del repartiment. Tal com explica Laura Marsó, tant el segle XVII com l'actual representa "la força del poble", abans donant suport als bandolers i ara demanant la llibertat dels presos polítics.