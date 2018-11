Junqueras: «Ens preparem per a una presó llarga i un judici que no serà just»

El president i diputat d'ERC, Oriol Junqueras, assegura en una entrevista a Catalunya Ràdio que afronta el judici "amb el cap ben alt". "Amb la convicció que en el país que jo vull mai serà un delicte votar, i que estimar la justícia i la llibertat és irrenunciable per a qualsevol demòcrata", ha afegit. Just un any després d'entrar a presó i el dia que tant l'Advocacia de l'Estat com la Fiscalia General de l'Estat presentaran els escrits d'acusació abans que comenci el judici, Junqueras assegura també que es prepara "per a una presó llarga i per a un judici que no serà just". "Ja fa un any que som a la presó sense judici i havent patit una fase d'instrucció de caràcter netament polític", ha resolt.Junqueras assegura també que no pretenen renunciar a defensar-se i a "posar en evidència aquesta cacera de bruixes". I en aquest sentit apunta a futurs al Tribunal Europeu de Drets Humans. "Ni hem tingut una instrucció justa, ni tindrem un judici just al Tribunal Suprem. És un judici polític i es jutja una voluntat política exercida democràticament", insisteix Junqueras.Durant l'entrevista que publica aquest divendres Catalunya Ràdio, el líder d'ERC també assegura que li hauria agradat un referèndum acordat ara fa un any. "S'hi van negar de totes i totes i ens van negar la possibilitat de parlar-ne; sempre hi ha aspectes a millorar", assegura Junqueras en tornar a apel·lar ara a una "majoria democràtica imbatible que exerceixi el dret a l'autodeterminació".Amb dues cites electorals a la vista –a les europees Junqueras serà el cap de llista d'ERC-, l'exvicepresident del Govern afrontarà la campanya previsiblement dins de la presó, com el 21-D. I apunta com afrontar-la: "Ser conscient que, mentre pugui ser útil i tingui opcions de ser present i visibilitzar la involució de drets i llibertats de l'estat monàrquic, ho he de fer; potser serà el darrer cop abans de la sentència", resolt.En aquest sentit afirma també que "aprofitarà, si s'obre alguna escletxa", per exercir activament com a eurodiputat. "Coneixement les immenses dificultats i limitacions", afegeix en afirmar que no han "entrat al debat" sobre si Marta Rovira, secretària general dels republicans, podria formar part de la seva candidatura al Parlament Europeu.

