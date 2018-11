VÍDEO La Guàrdia Civil no vol ni una broma amb la bandera espanyola

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala

No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 1 de novembre de 2018

Españolitos 🇪🇸, a ver si os enteráis. Que Dani Mateo suene los mocos con la bandera es una parodia, es HUMOR.

Que los corruptos utilicen la bandera de España, es humillación.

Que sigáis votando a los corruptos de 🇪🇸, es de GILIPOLLAS., además de COMPLICES. pic.twitter.com/So3vzpPVbo — El Gran Wyoming ℹ (@GranWyomingTV) 1 de novembre de 2018

La Guàrdia Civil no accepta ni una sola broma amb la bandera espanyola. L'institut armat va utilitzar el seu compte oficial –en principi neutre- per afegir-se implíticament a les crítiques contra el gag de Dani Mateo al programa El Intermedio de La Sexta.Mateo es va mocar amb una rojigualda en directe. Les reaccions no es van fer esperar. La xarxa va abraonar-se contra l'humorista, que considerava "un drap" que es ven als basars.El gag de Mateo consistia a llegir un prospecte del Frenadol i aplicar-ho a la bandera espanyola, assegurant que l'escrit del medicament "crea més consens" que la Constitució d'Espanya de 1978. Tot i això, després de mocar-se, va demanar perdó al rei, als espanyols i a l'Audiència Nacional "per les contradiccions que crea el Frenadol".

La Guàrdia Civil considera que la "bendera simbolitza la unió d'un poble" i va instar a tothom a "respectar-la perquè no fer-ho no és humor". "És ofendre gratuïtament als que la senten amb orgull i als que han entregat la seva vida i esforç pels seus valors de pau i llibertat", conclou l'institut armat.



Després de la polèmica, La Sexta va retirar el vídeo de la seva web.

