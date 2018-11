Dolores de Cospedal va encarregar al comissari Villarejo investigar Javier Arenas. Ho publica avui el portal Moncloa.com en una nova filtració d'àudios que deixa molt tocada l'ex-secretària general del PP.Cospedal va demanar investigar el seu company de partit el 2009. El treball el va encomanar el marit de l'exlíder popular, Ignacio López del Hierro, el 21 de setembre de 2009, dos mesos després de la reunió secreta entre els tres a la seu del PP – trobada que havia protagonitzat els primers àudios filtrats per Moncloa.com -.L'encàrrec de Cospedal i el seu marit a Cospedal consistia en investigar el pas de Javier Arenas per la Fundació d'Estudis Europeus, que rebia les donacions dels eurodiputats populars i va acabar formant part de la FAES. Arenas, que va ser ministre i president del PP andalús entre altres càrrecs, va presidir aquesta entitat abans de ser rellevat per Jaime Mayor Oreja.Diverses fonts apunten que els nous àudios filtrats podrien obligar a l'exministra de Defensa a dimitir de diputada, l'únic càrrec que manté després d'abandonar la secretària general del partit.

