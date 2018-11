Cervera dedica un espai al cementiri per recordar els fills morts durant l'embaràs

Cervera ha inaugurat aquest dijous l'espai "Empremtes" al cementiri, dedicat a les famílies que han patit una pèrdua perinatal. Es tracta d'un lloc simbòlic, presidit per una olivera, llargament reivindicat, per ajudar a passar el dol a les famílies que han perdut el fill durant la gestació."En el cas de les criatures de menys de 25 setmanes de gestació o de menys de 500 grams, els hospitals no donen el cos a les famílies i no podem enterrar-los", explica la coordinadora del Servei de Suport al Dol de Ponent, Begoña Giménez."Tenir un espai així ajuda a passar el dol i a tirar endavant", afegeix la presidenta de l'entitat, Gemma Asensio. És el primer espai a les comarques de Lleida i el segon a Catalunya, després de l'espai de Calaf (l'Anoia).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)