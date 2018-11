L'Audiència de Barcelona ordena imputar quatre guàrdies civils de l'operatiu de l'1-O al Bages

L'Audiència de Barcelona ha donat parcialment la raó al Col·legi d'Advocats de Manresa i a la Fiscalia i considera que la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa ha de citar com a imputats tres guàrdies civils que van actuar l'1-O a Fonollosa i el tinent, cap de l'operatiu, que va actuar a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, segons la resposta als recursos que havien presentat la part defensora dels ferits i la fiscalia i a la que ha tingut accés NacióManresa.L'Audiència considera que tres agents de la Guàrdia Civil que van actuar a Fonollosa van emmanillar sense motiu una de les persones que hi havia al poble, i l'operatiu policial que va actuar al Quercus ho va fer amb excés de força policial. En aquest darrer cas, l'Audiència també insta el jutjat manresà a identificar, també, sis dels agents que hi van intervenir. Els tres agents de Fonollosa, ja estan identificats gràcies a la instrucció.En els altres tres col·legis del Bages on la Guàrdia Civil va intervenir-hi, l'Audiència no s'ha pronunciat encara pel que fa a l'escola Joncadella de Sant Joan, i en canvi, considera que l'ús de la força policial a Castellgalí i Callús, així com també a Fonollosa -a excepció de l'emmanillament- va ser proporcionada.D'aquesta manera, l'Audiència atén parcialment els recursos del Col·legi d'Advocats i ordena al jutjat de Manresa a imputar aquests quatre guàrdies civils i a avançar amb la identificació de sis agents més, perquè declarin com a tertimonis o com a imputats. En els casos de l'actuació policial a Callús, Castellgalí i Fonollosa dona la raó a la titular del Jutjat d'Instrucció, 2, de Manresa.En el cas de l'institut Quercus, l'Audiència considera que s'hauria pogut aconseguir "el mateix resultat, encara que fos necessari més temps, traient els congregats per la força, agafant-los i arrossegant-los", fent innecessari "colpejar amb porres [...] els que es trobaven a l'exterior, al costat de la porta d'entrada". Per tot plegat consideren que l'actuació policial va ser "desproporcionada".Finalment, l'Audiència obliga la Guàrdia Civil a explicar l'operatiu de l'1-O al Bages i a facilitar les gravacions i ordres d'aquell dia.

