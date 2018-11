Puigdemont, als presos: «No us han doblegat la voluntat ni us han escapçat la dignitat»

A la presó no us han doblegat la voluntat ni us han escapçat la dignitat. Molta força, molts ànims, totes les abraçades que no ens hem pogut fer. I que farem, perquè la llibertat és imparable. #FreeTothom https://t.co/JpmL9NW3SB — Carles Puigdemont (@KRLS) November 1, 2018

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge als presos polítics a través de Twitter, justament quan fa un any que l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller Quim Forn van ser empresonats."A la presó no us han doblegat la voluntat ni us han escapçat la dignitat. Molta força, molts ànims, totes les abraçades que no ens hem pogut fer. I que farem, perquè la llibertat és imparable", ha afirmat a través d'un missatge al seu compte de Twitter. Un acte organitzat per la plataforma Free Junqueras ha aplegat aquesta tarda 15.000 persones davant de Lledoners.

