VÍDEO Junqueras i Forn saluden a crits les 15.000 persones concentrades a Lledoners

Concentració al pla de Lledoners per Junqueras i Forn Foto: Albert Alemany

Les veus de @junqueras i @quimforn arriben des de la presó a les 15.000 persones presents en l'actehttps://t.co/n0kFffeyvf pic.twitter.com/GtpilM1eiq — NacióPolítica (@naciopolitica) November 1, 2018

Final de l'acte davant la presó de Lledoners Foto: Albert Alemany

Milers de persones, unes quinze mil, s'han desplaçat aquest dijous a la tarda convocades per ERC a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per commemorar l'any a presó d'Oriol Junqueras i Quim Forn i retre'ls un multitudinari homenatge reivindicant la seva llibertat i la República catalana. Tots dos van entrar junts a la presó.Sota el lema Exigim llibertat, s'han concentrat persones vingudes d'arreu del país. Entre aquests, destaca la presència del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, juntament amb altres personalitats polítiques i de l'entorn civil com Marta Rovira, Roger Torrent, Elisenda Alamany, Josep Maria Mainat, Núria Picas, Jordi Margarit, l'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, o la dona de Quim Forn, Laura Masvidal.Oriol Junqueras i Quim Forn han estat presents en l'acte a través de dues cartes ( aquí pots llegir íntegra la de Junqueras ) que han llegit els seus familiars. Per part de Junqueras, el seu pare, germà i germana han estat els missatgers de l'exvicepresident del Govern. "Avui soc immensament més fort que quan vaig entrar. La presó ha reforçat els meus ideals per lluitar per la democràcia", assegura Junqueras a través de la carta. "No m’he mogut ni un mil·límetre en el meu objectiu. La nostra presó serà la seva derrota", deia la missiva.El líder d'ERC ha assegurat que sap"que aquest procés és irreversible" i que "la presó probablement es el preu de la llibertat". Tot i això, encoratjava a "seguir treballant per la llibertat i assolir una república".Forn, a través de la seva dona Laura Masvidal, ha demanat que es "s'ha de persistir, no defallir." "Ens falta coronar l'últim cim, el de la llibertat. Ho farem junts. Com moltes altres generacions de catalans, ens mantindrem fidels al servei d'aquest poble", afirmava l'exconseller d'Interior.Un dels moments més emotius ha estat quan els assistents han cridat a l'uníson per "saludar" a Forn i Junqueras i aquests, a crits, els hi han tornat la salutació.Per demà, 2 de novembre, se celebrarà un segon acte de caràcter més unitari també a les portes de Lledoners. Aquest està organitzat per ERC, PDECat, Junts per Catalunya, l'ANC, Òmnium amb la coordinació de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC).

