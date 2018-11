EN DIRECTE 15.000 persones, a l'acte de Lledoners per Junqueras i Forn: «La presó no ha aconseguit humiliar-nos»

Milers de persones es fan sentir per arribar als set presos de Lledoners https://t.co/e6C7arrBFF pic.twitter.com/sEQa81gAFp — NacióPolítica (@naciopolitica) 1 de novembre de 2018

EN DIRECTE Comencen les actuacions al a presó de Lledoners https://t.co/aN0Tfoif7r pic.twitter.com/8m6YsqXHHm — NacióDigital (@naciodigital) 1 de novembre de 2018

David Fernández (@HiginiaRoig) llegeix un fragment de la carta de tots els presos de Lledoners, entregada per un pres comú: «La presó no ha aconseguit humiliar-nos. La causa de la llibertat es imbatible»https://t.co/Mm1o2az3KX — NacióPolítica (@naciopolitica) 1 de novembre de 2018

Cartell de l'acte del 2 de novembre, per tots els presos i exiliats Foto: ADIC

Milers de persones s'han desplaçat aquesta tarda a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per commemorar l'any a presó d'Oriol Junqueras i Quim Forn i retre'ls homenatge. Tots dos van entrar junts a la presó. L'acte ha començat un quart de 6 de la tarda davant del centre penitenciari.L'esplanada de davant de la presó ha rebut prop d'un centenar d'autobusos que s'han traslladat a l'indret. A primera hora de la tarda ja s'han format llargues cues de cotxes i de gent a peu per arribar-hi.L'acte està presentat per Núria Picas i Jordi Margarit. Els primers en pujar a l'escenari han estat Lluis Llach, Feliu Ventura i David Fernandez, que han cantat junts.David Fernández ha llegit un fragment de la carta de set presos de Lledoners, entregada per un pres que estava de permís. Entre d'altres, deia això: "La presó no ha aconseguit humiliar-nos. La causa de la llibertat es imbatible". I afegeix: "Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble".Diana Riba, companya de Raül Romeva, ha llegit una carta seva: "L'Oriol sap que és una lluita que requereix sacrificis i perseverança. Per això l'han volgut abatre". Podeu llegir la missiva íntegra en aquest enllaç Sota el lema "Exigim llibertat", s'han concentrat persones vingudes d'arreu del país. Entre aquests, destaca la presència del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, juntament amb altres personalitats polítiques i de l'entorn civil com Elisenda Alamany, Josep Maria Mainat, Núria Picas, Jordi Margarit, l'exdiputat de la CUP, David Fernández, o la dona de Quim Forn, Laura Masvidal.Per demà, 2 de novembre, se celebrarà un segon acte de caràcter més unitari també a les portes de Lledoners. Aquest està organitzat per ERC, PDECat, Junts per Catalunya, l'ANC, Òmnium amb la coordinació de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC).

