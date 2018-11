​«El mal querer»: Rosalía publica el disc amb què es vol menjar el món

Estrena molt esperada. Rosalía publica aquest divendres El mal querer, el seu segon àlbum, enmig d'una expectació -fins i tot, internacional- rarament vista en una artista de flamenc. I amb una promoció feta pensant en gran.La cantant i compositora de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) va anunciar la data a mitjans de setembre sense complexos: en una de les pantalles publicitàries de Times Square, a Nova York. Abans, va escalfar la première amb dos espectaculars vídeos difosos a les xarxes socials durant l'estiu, Malamente - presentat en directe al darrer Sonar - i Tu mirá, que van sorprendre propis i estranys tant per la música -amb una atrevida fusió de flamenc i músiques urbanes- com pels vídeos en si, d'altíssima qualitat formal -de la mà de la productora barcelonina Canada- i dominats per una impactant iconografia poligonera.La cirereta del pastís d'aquesta estudiada promoció -acompanyada d'un ús intensiu de les xarxes socials- ha arribat aquesta mateixa setmana amb el tercer avançament del disc: Di mi nombre, una proposta de flamenc relativament més tradicional, enregistrat a Los Angeles i a amb direcció de Henry Scholfield. Finalment, Rosalía va presentar en directe el seu treball aquest dimecres a Madrid, en un concert gratuït, per a 11.000 persones.Rosalía es va estrenar fa dos anys amb Los Ángeles , un àlbum en que reinterpreta el flamenc més ortodox acompanyada de la guitarra de Refree, que va causar una molt bona impressió especialment entre la crítica. Res a veure, però, amb l'impacte que promet causar el seu segon treball. Com a dada: ja ha estat nominada a cinc premis dels Latin Grammy, abans fins i tot que el disc arribi a les botigues.

