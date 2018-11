Facebook enviarà alertes als usuaris sobre les notícies d'última hora

Facebook alertarà de les notícies d'última hora a tots els usuaris d'Espanya, França, el Regne Unit, Mèxic, Austràlia i Alemanya, mitjançant una etiqueta vermella. Aquest indicatiu permetrà diferenciar notícies prioritàries i urgents perquè no es confonguin ni es perdin entre altres informacions superficials.El sistema està implementat per a 12 mitjans de comunicació, de moment, i només se'ls hi permet fer ús d'aquesta etiqueta "d'última hora" un cop al dia, a més de fer-ho cinc cops en un dia només una vegada al mes. Facebook argumenta que aquesta "limitació" és perquè els mitjans destaquin "allò realment rellevant". Aquest mecanisme ja funciona als Estats Units i el Canadà.Les estadístiques facilitades per Facebook a l'agència EFE i explicades a diversos mitjans assenyalen que, segons les proves fetes a Espanya, les persones van dedicar-hi un 6,6% més de temps en aquestes notícies destacades "d'última hora" i van clicar-hi un 4,7% més que amb el format original.

