VÍDEOS El 3 de 10 dels Castellers de Vilafranca salva un Tots Sants de mínims

La diada de Tots Sants d’aquest dijous a Vilafranca del Penedès ha mostrat castells que han quedat lluny de les aspiracions de les colles participants. El 3 de 10 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca ha estat la construcció més destacada, seguida del 2 de 9 folrat dels mateixos verds i dels Capgrossos de Mataró.Aquests han estat els únics tres gammes extra que s’han descarregat en una diada de gairebé quatre hores en què insòlitament s’han vist cinc castells de 8 i, fins i tot, una construcció de 7 per part dels Castellers de Sants, que s’han desplaçat a l’Alt Penedès amb nombroses baixes a causa de les caigudes que han patit a les actuacions dels darrers caps de setmana.Els Xiquets de Tarragona han obert plaça amb el 3 de 9 amb folre, que han carregat molt lentament però que han aconseguit defensar amb comoditat en el descens. Seguidament, han intentat el 7 de 8, del qual s’han fet enrere quan la canalla era a punt d’arribar a dalt, mentre que tampoc se n’han sortit amb el 4 de 9 de la tercera ronda. Descartades aquestes dues construccions, els matalassers han utilitzat les rondes de repetició apostant pel 5 de 8 i el 4 de 8.Els Castellers de Vilafranca han començat la diada amb l’imponent 3 de 10 amb folre i manilles, fent-ne l’aleta in extremis. A l’hora de descarregar-lo, la colla ha suat de valent, ja que el castell ha estat a punt de trencar-se a la sortida dels dosos. Amb tot, l’escalf de la plaça ha encoratjat els amfitrions, que han aconseguit completar el que acabaria sent el castell més destacat de la jornada.A la segona ronda, els verds s’han enfrontat al 2 de 8 sense folre, conegut com a "bèstia indomable" i marcat com a gran repte de la diada, ja que en tota la temporada no l’han aconseguit descarregar. Aquest dijous, però, tampoc se n’han sortit, ja que ni tant sols han pogut carregar-lo perquè que el tronc s’ha partit quan la canalla arribava dalt. De cara a la tercera ronda, la colla ha descartat el 4 de 9 net que havien anunciat i s’ha decantat per la torre de 9 amb folre i manilles. Finalment, en ronda de repetició, han completat el 4 de 9 folrat després de descartar el 5 de 9.Els Castellers de Sants han visitat Vilafranca aquest dijous amb moltes baixes al conjunt de la colla després d’haver patit caigudes contundents a les darreres actuacions. Amb la colla tocada, els borinots han dut a plaça els castells bàsics de 8 –el 3 i el 4-, i han sorprès a la tercera ronda amb un 7 de 7, castell de gamma força inferior.Els de Barcelona han estat així l’única colla en completar els seus tres castells en els tres primers intents, sense patir cap caiguda.Finalment, els Capgrossos de Mataró han sortit a plaça amb el 3 de 9 amb folre, que han defensat amb garanties. En segona ronda, seguint el programa anunciat, han aixecat la torre de 9 amb folre i manilles, construcció que han tornat a demostrar que dominen amb solvència, i que han celebrat amb eufòria.De cara a la tercera ronda, la colla aspirava a completar el seu programa de màxims amb el 5 de 9 folrat, però no han aconseguit coronar-lo, fent llenya en el moment que havien decidit desmuntar. Descartada aquesta grans estructura, els Capgrossos han tancat la seva actuació jugant la carta del 4 de 8, descarregat sense complicacions.

