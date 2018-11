De «House of Cards» a «Camping»: dues sèries imprescindibles i dues que et pots estalviar

Els caps de setmana són la millor solució per desconnectar de la rutina. La població mundial es divideix en dos sectors: aquells que volen aprofitar el dia i sortir per gaudir de l'aire lliure i els que prefereixen quedar-se a casa, posar-se l'aire condicionat i escarxofar-se al sofà per gaudir de les pel·lícules i sèries.anem un pas més enllà i us recomanem què heu de veure i, sobretot, què no heu de veure aquest cap de setmana a les plataformes d'streaming: Netflix Filmin ...Aquesta setmana plantegem quatre sèries d'estricta actualitat, acabades d'estrenar. En primer lloc, les recomanades: la temporada final dei l'estrena de la sèrie. Les que us recomanem estalviar-vos: una comèdia molt fluixa, Camping i l'spin-off de The Big Bang Theory, Young Sheldon. Esteu d'acord amb la tria?

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)