El retorn de l'aeroport de Castelló a mans públiques incrementa el seu pressupost en 1,5 milions

La Generalitat destinarà 13,14 milions d'euros a l'aeroport de Castelló per a 2019, el primer any complet de gestió pública de la infraestructura, segons informa el Diari la Veu . El 26 d'octubre el ple del Consell va autoritzar a la mercantil Aeroport de Castelló (Aerocas) la resolució i finalització, per acord mutu, del contracte subscrit amb la societat Edeis per a l'explotació i manteniment de l'aeroport de Castelló.La dotació econòmica és només 1,5 milions d'euros superior a la destinada per la Generalitat a l'aeroport en els pressupostos de 2018 quan la gestió estava en mans d'Edeis. Enguany la dotació destinada suposa un 0,49% de tot el pressupost de la Generalitat.Amb els 13,14 milions d'euros i els ingressos que genera l'aeroport, Aerocas haurà de fer front a diversos pagaments. I és que en aquests moments "l'aeroport de l'avi" arrossega un deute de més de 150 milions d'euros que el Consell ha capitalitzat. Uns diners que la Generalitat està lluny de recuperar.El document de gestió que el Consell va signar amb la primera empresa concessionària de l'aeroport, la canadenca SCN-Lavalin Aéroports, inclou el que es coneix com a Pagament per Disponibilitat (PPD). Aquesta clàusula preveu el pagament d'un import de 24,5 milions d'euros per part d'Aerocas –empresa pública propietària de l'aeroport– al gestor de les instal·lacions (amb un màxim anual de 4,5 milions). Els abonaments es fan en nou anualitats, des de 2014 fins a 2022, i en quantitats decreixents. Quan Lavalin va "traspassar" l'aeroport a Edeis, les condicions no es van modificar.Amb el pas a mans públiques, Aerocas es va comprometre amb Edeis a abonar, a més del pagament per disponibilitat, un cànon per cada hora que l'aeroport estigués operatiu una vegada superades les hores que determina el contracte. A més, Aerocas assumirà els treballadors d'Edeis en les instal·lacions.

