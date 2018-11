Troben el cadàver d'un ancià desaparegut el dilluns a Barcelona

LOCALITZAT: Malauradament s'ha trobat el cos sense vida d'en Pablo. Gràcies per compartir

LOCALIZADO: Desgraciadamente se ha hallado el cuerpo sin vida de Pablo. Gracias por compartir pic.twitter.com/JT04dKROuV — Mossos (@mossos) 1 de novembre de 2018

Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dijous la mort d'un ancià que va desaparèixer el dilluns a Barcelona, el cadàver del qual ha estat trobat tres dies després.Segons ha informat el cos policial, el cadàver no presenta signes de criminalitat i la família ha demanat que no es facin públics els detalls de la defunció.L'home, de 85 anys d'edat, va desaparèixer el dilluns 29 d'octubre a Nou Barris i va ser vist per última vegada el dimarts 30 a Via Júlia

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)