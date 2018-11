Forcadell envia una carta als presos amb motiu de l'any a presó de Junqueras i Forn

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha enviat una carta des de la presó de Mas Enric, al Catllar (Tarragonès), als altres presos polítics, amb motiu de l'any de l'ingrés d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn."És un aniversari dolorós", afirma, tot recordant "aquell trist dia" en què van anar a declarar. Forcadell s'adreça especialment a Junqueras: "no hi ha parets ni barrots que puguin fer-te callar, Oriol", i manté l'optimisme perquè "fins i tot en aquesta situació hi ha lloc per a l'esperança".L'anterior presidenta del Parlament assegura que després d'una "repressió duríssima" es mantenen "tossudament alçats", convençuts que "més d'hora que tard la veritat, la justícia i la democràcia s'acabarà imposant".