FOTOS Un cotxe queda destrossat en caure per un pont a Cambrils

El cotxe ha destrossat la tanca que hi ha al pont Foto: Manuel Martín / Cambrils en imatges

Un cotxe ha patit un espectacular accident aquest matí a Cambrils. El vehicle s'ha precipitat pel pont que hi ha a tocar del carrer Hospital, al Raval de Gràcia, i ha anat a parar a la riera d'Alforja.Tot i l'espectacularitat de l'accident, el conductor n'ha sortit il·lès gràcies a l'activació del coixí de seguretat (airbag), segons fonts municipals. Ha estat traslladat a l'hospital que hi ha al municipi per a una revisió. A hores d'ara es desconeixen les causes del succés.La part frontal del vehicle ha quedat destrossada a causa de l'impacte. El para-xocs i altres elements del cotxe han quedat escampats per la zona.

