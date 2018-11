El PP aprofita Halloween per llançar un «terrorífic» vídeo

El PP ha difós un vídeo de terror en què reclama la convocatòria immediata d'eleccions. La formació presenta la negociació dels pressupostos del govern de Pedro Sánchez com el film de Poltergeist -de la nena de davant de la televisió- en què negocia amb els líders independentistes, com Oriol Junqueras, Quim Torra i Carles Puigdemont, i Pablo Iglesias de Podemos.Una veu en off diu: "Pablo Iglesias negociant els pressupost amb Junqueras a la presó", "Pedro Sánchez negociant amb els independentistes" i "Europa diu no als pressupostos". El film acaba amb la nena dient la mítica frase: "Ja estan aquí" i amb un missatge final del PP: "Ens agradaria dir que això és cosa de Halloween, però està passant a Espanya. Eleccions ja".

