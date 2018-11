​Troben restes humanes al Vaticà que podrien ser d'una jove desapareguda el 1983

El Vaticà ha informat aquesta setmana de la troballa de "fragments d'ossos humans" en un local annex a la Nunciatura Apostòlica d'Itàlia, a Roma. Tal com explica La Vanguardia , després d'informar a les autoritats italianes, s'ha posat en marxa una investigació per si es pot determinar de qui són les restes humanes.Alguns mitjans de comunicació italians apunten la possibilitat que puguin pertànyer a Emanuela Orlandi, una adolescent de 15 anys que va desaparèixer el 1983, després d'assistir a una classe de música a prop del Senat a Roma. El cas va provocar un gran enrenou per la possible connexió amb les altes instàncies vaticanes i la màfia o el terrorista que va intentar matar el Papa Joan Pau II.

