Un estudiant de la UB cultivarà productes de l'edat mitjana

Francesc Ruz, un estudiant sabadellenc de la Universitat de Barcelona (UB), iniciarà durant el proper 2019 un camp d'arqueologia experimental a Can Xercavins. En aquesta iniciativa comptarà amb el suport de la masia de Can Xercavins, de la Unió de Pagesos - mitjançant el pagès rubinenc Francesc Bancells - i el Museu de l'Esquerda de Roda de Ter.En el camp de proves s'hi plantaran varietats antigues de blat o guixes, uns cultius que es conreaven força a l'alta edat mitjana. En l'estudi serà important la fertilització de fems provinent de la ramaderia ecològica i l'ús d'un mètode el més proper possible al que s'utilitzava en aquella època, amb una sembra, control i recol·lecció manuals.La finalitat del projecte és veure quina productivitat presenten aquests cultius respecte al clima, fongs i la resistència a les males herbes que puguin aparèixer, i poder comparar-ho amb les productivitats que s'obtenen normalment amb les varietats actuals.Els resultats serviran per poder fer aproximacions sobre la superfície de sòl que necessitava una família vallesana a l'alta edat mitjana per subsistir en relació a les rendes o censos que havien de pagar, o les possibles pèrdues que els ocasionava una mala collita.Tot plegat aportarà informació molt valuosa per poder aproximar-nos una mica més a com era la vida pagesa vallesana durant l'edat mitjana, ja que era un estrat social molt important però sovint oblidat per la historiografia.

