​FOTOS Les colles castelleres demanen la llibertat dels presos polítics a Vilafranca

Iniciem la Diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès, a la Plaça de la Vila. Gràcies ⁦@pereregull⁩ per la invitacio. pic.twitter.com/U1kqqYoMXo — David Bonvehí (@davidbonvehi) 1 de novembre de 2018

Abans de la Diada hem fet un pilar de 5 per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans. pic.twitter.com/fANbPYSIpp — Capgrossos de Mataró (@capgrossos) 1 de novembre de 2018

Avui se celebra a Vilafranca del Penedès la Diada de Tots Sants, la darrera jornada castellera de l’any, amb les millors colles catalanes. La matinal ha arrencat a les 12 del migdia.El primer que han fet diverses colles castelleres, abans de començar, és un pilar de cinc per tal de reclamar la llibertat dels presos polítics.Per altra banda, en aquest marc, els Castellers de Vilafranca han nomenat soci d'honor l'exconseller d'Afers Exterior, Raül Romeva . Coincidint amb la diada castellera de Tots Sants, els verds han convidat la dona de Romeva, Diana Riba, per fer-li lliurament d'una camisa i d'un carnet de l'entitat, just el dia abans que es compleixi un any de la primera entrada a presó del conseller.

