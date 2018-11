​Els Castellers de Vilafranca nomenen Raül Romeva soci d'honor de la colla

Els Castellers de Vilafranca han nomenat soci d'honor l'exconseller d'Afers Exterior, Raül Romeva. Coincidint amb la diada castellera de Tots Sants, els verds han convidat la dona de Romeva, Diana Riba, per fer-li lliurament d'una camisa i d'un carnet de l'entitat, just el dia abans que es compleixi un any de la primera entrada a presó de l'exconseller.Tant el cap de colla com el president dels verds han destacat el vincle de Romeva amb el món casteller –és membre dels Castellers de Sant Cugat- i han senyalat que li han volgut retre homenatge perquè és "un pres polític per la injustícia que pateix Catalunya".L'acte de nomenament de socis honorífics, que se celebra cada 1 de novembre, també ha reconegut el gestor cultural Jordi Bertran, cap de plaça de la diada castellera de Sant Fèlix des del 2016.

