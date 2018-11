Els Mossos augmenten la presència d'agents uniformats pels carrers de Ciutat Vella

Els Mossos d'Esquadra augmentaran la presència d'agents uniformats que patrullen a les zones conflictives de Ciutat Vella. La policia catalana ha posat en marxa aquest dijous el dispositiu Ubiq dies després del macrooperatiu contra els narcopisos del Raval i amb l'objectiu de respondre a l’increment de la delinqüència i de la percepció d’inseguretat a la zona. En un comunicat, els Mossos han detallat que aquesta operació apostarà per "nous models de patrullatge, més dinàmics i flexibles".Amb el dispositiu Ubiq, es pretén controlar i identificar persones sospitoses que puguin portar al damunt estupefaents i armes, i detectar i prevenir l’acció de lladres i carteristes, baralles entre persones i tràfic de substàncies estupefaents.Hi participaran efectius de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, del Grup de Delinqüència Urbana i de Proximitat de la comissaria de Ciutat Vella, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i del Grup Regional de Motos de Barcelona. Els Mossos pretenen augmentar el patrullatge preventiu i uniformat en aquelles zones on s’ha detectat una incidència de robatoris i furts, així com tràfic de substàncies estupefaents.Les diferents unitats es coordinaran en el marc d’aquest dispositiu liderat per un comandament de la comissaria de Ciutat Vella. Així, els agents de l’ARRO patrullaran a peu amb binomis pels carrers d’una zona específica amb l’objectiu d’identificar possibles sospitosos de cometre delictes de salut pública o activitats relacionades. Aquesta acció es complementarà amb el patrullatge motoritzat i a peu realitzat per efectius del Grup Regional de Motos, que juntament amb el Grup de Delinqüència urbana permetran identificar i escorcollar possibles sospitosos que puguin portar armes o substàncies estupefaents.Tot plegat es complementarà amb les tasques que realitzaran els agents de Proximitat que s’encarregaran d’informar als veïns i comerciants del barri sobre les diferents actuacions policials que s’aniran duent a terme durant les properes setmanes i per mantenir les relacions amb el teixit veïnal i comercial per tal de continuar treballant de manera transversal la seguretat al barri.Segons la policia catalana, el dispositiu Ubiq serà "dinàmic i flexible", cosa que implicarà que el desplegament policial es mantindrà durant un temps limitat en una zona concreta i seguidament s’ubicarà en un altre espai i així successivament, prioritzant d’aquesta manera la mobilitat dels agents per diferents àrees sensibles i conflictives.Aquest operatiu també es complementarà amb els patrullatges del grup de delinqüència urbana i la inspecció a locals on es tingui sospites que s’està realitzant consum i distribució de drogues.El dispositiu Ubiq es posa en marxa després del macrooperatiu liderat per la Divisió d’Investigació Criminal aquest dilluns contra el tràfic de drogues en narcopisos al barri del Raval. En aquesta operació, es van fer 40 registres, amb la detenció de 55 persones, i es van emetre diferents ordres policials de detenció de persones relacionades amb la investigació, dues de les quals van quedar detingudes aquest mateix dimarts.

