Concentració a Lledoners per recordar l'any de presó de Junqueras i Forn

Cartell de l'acte del 2 de novembre, per tots els presos i exiliats Foto: ADIC

L'esplanada de davant de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, està a punt per acollir el centenar d'autobusos que s'han organitzat per commemorar l'any a presó d'Oriol Junqueras. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha convocat per aquesta tarda -a les 5- un acte davant el centre penitenciari que també vol homenatjar el conseller de l'Interior, Quim Forn. De fet, van entrar junts a la presó.Sota el lema "Exigim llibertat", es preveu que s'hi concentrin centenars de persones vingudes amb autobus o cotxe particular. Entre aquests, destaca la presència del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, juntament amb altres personalitats polítiques i de l'entorn civil com Elisenda Alamany, Josep Maria Mainat, Núria Picas, Jordi Margarit, l'exdiputat de la CUP, David Fernández, o la dona de Quim Forn, Laura Masvidal. L'acte, segons els organitzadors, reserva diverses sorpreses. De moment, es confirma que una de les actuacions musicals va a càrrec dels Strombers.Per demà, 2 de novembre, se celebrarà un segon acte de caràcter més unitari també a les portes de Lledoners. Aquest està organitzat per ERC, PDECat, Junts per Catalunya, l'ANC, Òmnium amb la coordinació de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC).

