Rescaten dos joves amb hipotèrmia arrossegats pel Ter a Osona

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta matinada dos joves que el riu Ter va arrossegar mentre passaven en cotxe pel camí que va de Torelló a Sant Hipòlit de Voltregà. Els afectats són una noia de 20 anys i un noi de 19 que s'han vist sorpresos per la crescuda del riu a les 4.14h.Tal com informa Bombers, ha estat un rescat molt arriscat; els van haver de salvar amb cordes. L'aigua es va emportar el vehicle i els joves es van haver d'agafar als arbres amb l'aigua a la cintura. Llavors, ells mateixos, van trucar els cossos de seguretat.Els afectats han estat traslladats a l'Hospital de Vic en estat menys greu per contusions i signes d'hipotèrmia. Es van desplaçar al lloc dels fets cinc dotacions dels bombers, dues del GRAE i unitats subaquàtiques, Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques.