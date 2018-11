Restablert el trànsit de trens entre Blanes i Maçanet després de quatre hores

La caiguda d'un arbre ha obligat a interrompre el servei de tren a la línia 1 de Rodalies entre Blanes i Maçanet, ha confirmat Renfe. El tronc ha caigut a dos quarts de nou d'aquest dijous al matí sobre la catenària, cosa que ha provocat un tall del subministrament elèctric.La circulació s'ha aturat des del moment en què s'ha precipitat el tronc a la via. Renfe ha habilitat busos que donen un servei alternatiu per fer el trajecte entre les dues localitats de la comarca de la Selva mentre els treballadors d'Adif treballen per retirar l'arbre.La situació s'ha solucionat al cap de quatre hores i ja s'ha restablert la circulació. Consulteu aquí l'estat del servei en directe.

