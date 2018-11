​El preu de morir-se a Catalunya

Imatge del cementiri de Sabadell per Tots Sants. Foto: Juanma Peláez

La factura d'una defunció a Catalunya no baixa dels 2.000 euros, segons les dades de diverses funeràries consultades per l'ACN. A Barcelona, el servei funerari mínim té un cost de 1.800 euros, amb l'IVA del 21% inclòs, una xifra que no inclou la inhumació en un cementiri municipal.Són dades facilitades per les principals empreses del sector, Mémora i Àltima, que tenen més d'un 85% de la quota de mercat de la capital catalana. Amb la inhumació a un nínxol gestionat per Cementiris de Barcelona -més de 200 euros amb IVA amb les tarifes de 2018-, el preu mínim d'una defunció supera els 2.000 euros. Tot i això, Barcelona és la capital de demarcació amb els serveis funeraris bàsics més econòmics. La més cara és Lleida, que supera els 3.000 euros. A Girona i Tarragona el mínim ofert per les funeràries és d'uns 2.500.El servei mínim ofert per Àltima a la capital catalana inclou fèretre, tramitació de la inhumació, certificat de defunció, servei de recollida del cadàver, condicionament i enferetrament del difunt, cotxe fúnebre i estada en dipòsit. No inclou vetlla al tanatori ni altres serveis opcionals, com les flors o els recordatoris. El regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, va confirmar dimecres en roda de premsa que els "serveis bàsics" dels serveis funeraris tenen un cost d'uns 2.000 euros. Segons Àltima, només un 10% dels clients contracten el servei bàsic sense sala de vetlla ni cerimònia i, segons Memóra, ho fa prop del 8%.El tipus de servei més contractat amb Àltima, per un 50% dels usuaris, també inclou tanatoestètica, sala de vetlla, corones de flors i ús de l’oratori amb la qual cosa la factura superaria els 3.000 euros, segons les seves tarifes. Dels 4.400 serveis realitzats per la companyia a Barcelona ciutat, 42 van ser serveis bonificats o gratuïts (un 1% del total). Per la seva banda, Memóra assegura que el tipus de servei mitjà més contractat té un cost de 4.250 euros i és pel que opten un 49% dels clients. Un 22% contracta serveis funeraris “premium” que tenen un cost superior als 7.200 euros. Segons Badia, els barcelonins paguen una mitjana de 6.000 euros pels serveis funeraris però un estudi de 2017 de Global Economics Group, encarregat pel consistori barceloní, situa el preu mitjà en 7.149 euros.L'Ajuntament de Barcelona apunta a una manca de transparència que genera un sobrecost en la factura dels enterraments i ha impulsat recentment un protocol de bones pràctiques de serveis funeraris per informar els usuaris de les empreses que operen a la ciutat dels "preus bàsics" i de les bonificacions a les quals tenen accés. Badia va recordar dimecres que tant la síndica de Barcelona com l'Autoritat Catalana de la Competència han rebut denúncies per part dels ciutadans en les quals consideren que s'ha vulnerat el dret d'accés a la informació o llibertat d'elecció a l'hora de contractar serveis funeraris.A Girona ciutat, ara fa dos anys i mig l'Ajuntament i el Grup Mémora –propietari del tanatori- van pactar uns serveis bàsics per a enterraments que reduïen fins a un 30% el cost mitjà d'un sepeli. El preu és de 1.966,18 euros amb l'IVA inclòs, però aquí cal afegir-hi les despeses d'inhumació (que van en funció de cada municipi). Aquest preu inclou més elements que els serveis bàsics a Barcelona: un taüt, ambulància de recollida, enferetrament, condicionament sanitari, vestició o amortallament, eliminació de residus sanitaris, estada en dipòsit, certificat mèdic, servei d'organització, la cerimònia al tanatori, cotxe fúnebre i personal per al funeral, tramitació i gestió de la documentació, inscripció al Registre Civil, 200 recordatoris i un ram de flors.Segons les tarifes que recull la web del Grup Mémora, el següent “pack de serveis” després del bàsic (i que ja inclou sala de vetlla i les altres despeses) costa 4.069,19 euros en cas d'inhumació o 4.530,15 si s'opta per la incineració. Depenent del què decideixin els familiars, però, el rang de preus pot ser més baix o més alt (el “pack” més car és de més de 7.500 euros).Des del Grup Mémora informen que, a la demarcació, el preu mitjà d'un enterrament se situa en 3.600 euros (sense incloure les taxes de cementiri, que varien en funció de cada municipi). A més de Girona, el Grup Mémora també gestiona altres tanatoris de la demarcació. Entre aquests, els de Salt, Palafrugell, Arbúcies, Banyoles, Besalú, Blanes, Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà o Maçanet de la Selva.Durant el darrer any, de les 700 defuncions que hi ha hagut, la meitat dels difunts s'han incinerat. I dels 350 enterraments que s'han fet, en tan sols 21 els familiars han optat per acollir-se íntegrament a la tarifa social. Berloso admet que, després de rebre queixes, l'Ajuntament va exigir –i comprovar- que Mémora publiciti aquesta tarifa social a cadascun dels despatxos on s'atenen les famílies dels difunts. "L'empresa ens explica que l'ofereix i creiem que s'acompleix allò pactat", diu el vicealcalde. "Però per part de l'Ajuntament, ara també estudiarem fórmules per donar-lo a conèixer més a les famílies", subratlla Berloso, reiterant que tot i que 21 pot semblar una xifra petita, hi ha enterraments que, tot i partir d'aquesta "tarifa social", no s'hi acaben comptant (perquè s'hi afegeixen més serveis).A la demarcació, una altra funerària que hi té presència és la barcelonina Àltima. De fet, aquest grup està pendent de poder obrir un segon tanatori a Girona, que trencarà el monopoli de Mémora. El projecte se situarà al Mas Xirgu i, de moment, d'aquest projecte se n'està tramitant la llicència ambiental. A les comarques gironines, Àltima gestiona un dels dos tanatoris de Figueres, el de Llançà i el de Ripoll. La funerària explica que, de mitjana, la despesa per a un enterrament a la demarcació és de 2.650 euros. El preu, però, no inclou l'IVA -en aquest cas, puja a 3.200 euros- ni tampoc el trasllat del difunt fins al cementiri i la inhumació.A Lleida, el preu mitjà d'un enterrament és d'uns 4.000 euros si es fa a través d'una asseguradora i d'entre 5.000 i 6.000 si es fa a nivell particular. El servei bàsic, que inclou el fèretre, trasllats, cerimònia i tanatori és d'uns 3.300 euros, mentre que si, a més, inclou la incineració i la urna són uns 3.850. Es tracta d'un preu mínim superior a la resta de demarcacions però que inclou serveis que altres no ofereixen amb la tarifa més econòmica.A la ciutat de Tarragona, l’empresa mixta de Serveis Funeraris (Serfumt) assegura a l’ACN que el cost mitjà dels serveis funeraris bàsics que ofereixen és d’uns 1.800 euros més IVA del 21%. A aquests gairebé 2.200 euros caldria afegir-hi el cost de la inhumació al cementiri, que puja a 285 euros en un nínxol i a 193 euros en un columbari. L’empresa de capital públic i privat ofereix serveis més cars que poden arribar a superar els 5.500 euros.L’altra funerària que opera a la capital, Mémora, ofereix diversos paquets de serveis bàsics que oscil·len entre 2.050 i 2.800 euros. A aquest import cal sumar-hi les despeses d’inhumació al cementiri i, si es vol incinerar el cos, uns altres 926 euros. Aquesta empresa privada també ofereix un paquet complet que arriba als 4.700 euros amb incineració.A les Terres de l'Ebre, el cost d'un servei funerari bàsic, amb les prestacions mínimes, es pot contractar a partir dels 2.500 euros, aproximadament, segons ha explicat el gerent de l'empresa Remsa, Manel Conesa. Aquest preu inclouria la tramitació de la documentació, la caixa i el trasllat al cementiri, principalment, però deixa fora el cost del nínxol, el tanatori, les flors o cerimònia. En canvi, el preu mitjà del servei funerari habitual, que se sol fer "a mida del client", rondaria entre els 4.500 i els 5.000 euros. Aquest sí que inclouria el paquet "complet", amb tanatori, flors o cerimònia, depenent el preu també de la qualitat de la caixa i de l'enterrament o la incineració -opció més cara aquesta última-.Segons Conesa, a les zones rurals continua predominant encara l'opció de la sepultura en detriment de la cremació -només entre un 30 i un 35% dels casos-. Apunta que, de moment, les empreses funeràries “low cost”, a qui acusa de "contaminar el mercat", encara no operen al territori.

