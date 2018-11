Torrent diu que l'escrit de la Fiscalia serà la «prova del cotó» del govern de Sánchez

El president del Parlament, Roger Torrent, assegura que si els escrits d'acusació que presentarà la Fiscalia a l'Audiència Nacional i al Suprem mantenen el "relati fictici" constataran que es tracta "d'una vergonya judicial des del punt de vista democràtic". Torrent creu que el que succeeixi divendres serà "una prova de cotó" sobre les intencions del Govern de Pedro Sánchez."Veurem si fa passos cap a la desjudicialització del conflicte o es manté en la tessitura del Govern de Rajoy", ha assegurat. Torrent ha fet aquestes declaracions després de visitar els presos polítics a Lledoners. Li han transmès, ha explicat, que esperen amb serenor i dignitat els escrits "conscients que votar no és un delicte i no és perseguible penalment".Torrent ha traslladat que els líders independentistes "es reafirmen en la defensa de la democràcia i del dret dels catalans a decidir sobre el seu futur en un conflicte polític que només es pot resoldre políticament". Segons la màxima autoritat de la cambra catalana, la solució no és l'indult "sinó la justícia i la democràcia. Del que té sentit és parlar d'absolució". A més, ha recalcat que no pararan "fins que estiguin en llibertat".