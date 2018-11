Un Barça rúfol evita el ridícul a última hora contra la Cultural Lleonesa (0-1)

Els petits i els menys habituals del Barça han aconseguit batre la Cultural Lleonesa amb un gol de Lenglet en els darrers instants del partit. La diana del francès, de cap a assistència de Dembélé, ha evitat el ridícul. L'equip de Valverde, vigent campió de la competició, no ha estat capaç de ser dominador de l'enfrontament en cap moment i el conjunt lleonès ha plantat cara i ha aconseguit superar els primers 90 minuts mantenint-se viu en l'eliminatòria.

La Cultural Lleonesa no s'ha volgut tancar a darrere, no s'ha volgut deixar impressionar per tenir el vigent campió al davant i ha posat sobre la taula un plantejament valent. De fet, aprofitant un Barça excessivament revolucionat i poc precís amb la pilota, els locals han protagonitzat les ocasions més clares, obligant Cillessen a estirar-se en diverses ocasions.



Els menys habituals de Valverde no han aconseguit dominar el partit durant la primera meitat. De fet, no han fet ni un sol xut entre els tres pals. La Cultural Lleonesa s'ha desgastat per no perdre pistonada i mantenir-se viu a l'eliminatòria. Sense pena ni glòria, ni massa moments de brillantor, han anat passant els minuts fins a arribar al descans. Una de les imatges del partit ha estat, malauradament, l'enèsima lesió de Sergi Samper, que no aixeca cap i ha hagut de ser substituït poc després de la primera mitja hora de joc. Carles Aleña ha agafat el relleu.

La pel·lícula no ha canviat a l'inici del segon període. El conjunt lleonès ha continuat empenyent amb la mateixa intensitat i els onze futbolistes del Barça han continuat submergits en una constant d'imprecisió i falta de fluïdesa. La Cultural, de nou, ha monopolitzat la sensació de perill. Cillessen ha tingut més protagonisme que jugadors com Dembélé i Malcom, que avui havien d'agafar la batuta per dirigir l'equip.Els minuts han anat passant i el Barça ha continuat a remolc. La Cultural no ha abaixat el ritme i Valverde s'ha vist obligat a moure la banqueta i donar entrada a futbolistes amb més minuts a les cames com Arthur i Lenglet. Ha estat el central francès qui, precisament, ha evitat el ridícul amb una bona rematada de cap. Lenglet ha guanyat l'esquena al defensor en una jugada d'estratègia quan l'àrbitre ja indicava el descompte. 0 a 1.

