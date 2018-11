VÍDEO Tres paraplègics tornen a caminar gràcies a un implant electrònic

Tres paraplègics que van sofrir lesions de la medul·la espinal cervical fa molts anys ara poden caminar amb l'ajuda de crosses o un caminador gràcies a uns nous protocols de rehabilitació que combinen l'estimulació elèctrica dirigida de la medul·la espinal lumbar i la teràpia assistida per pes.



Aquest últim estudi, anomenat STIMO (STImulation Movement Overground), estableix un nou marc terapèutic per millorar la recuperació d'una lesió de la medul·la espinal. Tots els pacients involucrats en l'estudi van recuperar el control voluntari dels músculs de les cames que havien estat paralitzats durant molts anys.

A diferència de les troballes de dos estudis independents publicats recentment a Estats Units sobre un concepte similar, es va demostrar que la funció neurològica persistia més enllà de les sessions d'entrenament, fins i tot quan es desactivava l'estimulació elèctrica. L'estudi STIMO, dirigit per l'Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL) i l'Hospital Universitari de Lausana (CHUV) a Suïssa, s'ha publicat aquest dimecres a Nature Aquest estudi aconsegueix un nivell de precisió sense precedents en l'estimulació elèctrica de les medul·les espinals, segons els autors. "Les nostres troballes es basen en una profunda comprensió dels mecanismes subjacents que vam obtenir a través d'anys de recerca en models animals. Així vam poder imitar en temps real com el cervell activa naturalment la medul·la espinal", diu el neurocientífic de la EPFL Grégoire Courtine."Tots els pacients podien caminar usant suport de pes corporal dins d'una setmana. Vaig saber immediatament que estàvem en el camí correcte", apunta la neurocirurgiana de CHUV Jocelyne Bloch, qui va col·locar quirúrgicament els implants en els pacients."El moment i la ubicació exactes de l'estimulació elèctrica són crucials per a la capacitat del pacient per produir un moviment intencional. També és aquesta coincidència espai-temporal la que desencadena el creixement de noves connexions nervioses", explica Courtine.

