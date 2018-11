VÍDEO Laura Borràs torna a deixar Ciutadans amb un pam de nas al Parlament

La consellera @LauraBorras compareix al @parlamentcat per defensar el nomenament de @PuigGordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional pic.twitter.com/ZQDt952fhX — Cultura (@cultura_cat) 31 d’octubre de 2018

La consellera de Cultura Laura Borràs ha defensat aquest dimecres el nomenament de l’exconseller de Cultura Lluís Puig com a director del programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional. En una compareixença en comissió de Cultura al Parlament, Borràs ha argumentat que el nomenament és "lliure" i s'han basat en l'aprofitament del talent com a criteri de selecció. "És fonamental poder-se relacionar amb institucions europees i, ja que les seves seus son a Brussel·les, la direcció del Programa opera precisament en aquesta ciutat", ha afegit.Héctor Amelló, diputat de Ciutadans, ha retret a Borràs que "endolli al seu amic Lluís Puig" per representar internacionalment a tots els catalans i li hagi fet "un lloc a mida". També ha qüestionat el sou de Puig, de 85.769 euros. Borràs ha rebatut la intervenció del diputat del partit taronja i ha argumentat que el polític terrassenc és "un home lliure, que viatja" i ha defensat, tirant d'ironia, les accions de Puig a l'exili: "Miri que fugit és de la jutícia que des del primer dia es va posar a disposició de la justícia, no hi ha cap ordre d'extradició i treballa a la delegació del Govern a Brussel·les, que té seu al carrer de la Llei".