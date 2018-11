La Fiscalia endureix l'acusació contra Trapero i també li imputa rebel·lió

La Fiscalia ja havia deixat clar, durant els últims mesos, el seu posicionament respecte del paper que van tenir el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i l'excúpula del cos policial en la causa paral·lela que ha instruït l'Audiència Nacional sobre l'1-O. En l'escrit d'acusació s'endureix l'acusació contra Trapero i haurà d'afrontar el delicte de rebel·lió, com bona part dels líders del procés . La Fiscalia li demana 11 anys de presó i 11 d'inhabilitació absoluta. El delicte de rebel·lió també és aplicat pel ministeri públic a Cèsar Puig i Pere Soler, secretari general d'Interior i director dels Mossos, respectivament, i acusa de sedició Teresa Laplana, intendent del cos.El mateix dia que ha presentat la petició de penes respecte dels líders del procés al Tribunal Suprem, manté que Trapero va actuar sota les ordres del llavors president Carles Puigdemont, seguint un pla preconcebut per arribar a la independència. A Puig i a Soler, la Fiscalia els demana 11 anys de presó, i a Laplana, quatre. Qui s'endú la pitjor part en el raonament del ministeri públic és el major, que va "dissenyar de forma deliberada uns mecanismes d'actuació que van impedir que els agents del cos complissin amb les instruccions de la Fiscalia i les resolucions judicials".L'escrit de Fiscalia destina bona part de l'extensió a descriure els fets del 20 de setembre del 2017, que va actuar de manera "conscientment inactiva" evitant "posar fi al greu problema d'ordre públic que s'estava produint i que impedia la normal activitat de la comissió judicial" que en aquell moment escorcollava el departament d'Economia.Pel que fa a l'1-O, l'escrit indica que Trapero, Puig i Soler van dissenyar un pla d'actuació "fraudulent" per tal de promoure la "inacció", contribuint de "forma decisiva" a la mobilització ciutadana. Tots tres van mantenir una actitud "passiva" i "intencionadament tolerant" amb el referèndum.

Acusacions de la Fiscalia a l'Audiència Nacional, en el judici de l'1-O. by naciodigital on Scribd

